Стала известна судьба задержанного в Минске Протасевича из NEXTA

instagram.com / @ Роман Протасевич

Задержанному в Минске 23 мая оппозиционеру Роману Протасевичу грозит не смертная казнь, а от 10 до 15 лет колонии: он сможет уменьшить себе срок, если расскажет следствию о сотрудничестве с иностранными властями и спецслужбами. Об этом рассказал белорусский политолог, директор Центра изучения интеграции «Северная Евразия» Алексей Дзермант.

Накануне в Минске экстренно сел самолет компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс — экипажу поступили сообщения о бомбе на борту. Информация не подтвердилась, СК Белоруссии возбудил уголовное дело о ложном минировании самолета. Однако среди пассажиров оказался 25-летний Протасевич, внесенный КГБ Белоруссии в ноябре 2020 года в список причастных к террористической деятельности. Его ресурс NEXTA был признан в республике экстремистским: редакция работала в Польше, но крайне пристрастно освещала и даже координировала беспорядки.

Острая реакция стран Запада на задержание не заставила себя долго ждать. В ход пошли утверждения о «государственном авиапиратстве» в Белоруссии и угрозы закрыть воздушное пространство над страной для международных перелетов. При этом некоторые авиакомпании действительно объявили о перестройке маршрутов в обход республики: за политическое решение заплатят пассажиры — цены на билеты возрастут.

wikipedia.org / Vasyatka1/CC BY-SA 4.0

По словам Дзерманта, резонанс в правящих кругах Евросоюза связан с тем, что Протасевич может рассказать о своем вероятном сотрудничестве со спецслужбами и властями европейских стран. Предполагается, что именно они «помогли» организовать летние протесты 2020 года в РБ после президентских выборов.

«На Западе началась настоящая истерия: они угрожают новыми санкциями, закрытием Белоруссии для международных полетов и запретом белорусской авиакомпании летать в столицы ЕС и стран НАТО. Протасевич — один из ключевых организаторов цветной революции в Минске. Конечно, он может рассказать много интересного, в том числе и про своих кураторов», — отметил политолог в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

В сентябрьском интервью российскому журналисту Юрию Дудю Протасевич называл свою деятельность сугубо журналистской, а не политической. Но Дзермант отмечает, что молодой человек далеко не безобидный журналист и даже не «простой активист». По некоторым данным, Роман состоял в радикальных организациях националистического толка и принимал участие в событиях на Донбассе на стороне Киева — состоял в печально известном полку «Азов».

«Другое дело, что для Запада это журналист, герой, активист — они не замечают того, что он совершал, к чему призывал, какие последствия его действий были. Здесь конфликт национального суверенитета, за который сражается республика Беларусь, и давление западного спрута, который, в том числе, и стоял за действиями Протасевича», — говорит Дзермант.

Prt Scr youtube.com / Беларусь головного мозга

Политолог отмечает, что редакция NEXTA рассчитывала на защиту Евросоюза, надеялась на спокойную жизнь и политический активизм за пределами Белоруссии. Однако власти РБ предупреждали, что все равно «найдут преступников»: так бы поступило любое государство с теми, кто занимается экстремизмом и подстрекает к терроризму, полагает эксперт.

«Да, у тех людей, которые убежали из страны и скрываются от ответственности, есть повод для беспокойства», — заключил Дзермант.

Ранее из-за этого инцидента Великобритания ввела санкции против 99 физических лиц из Белоруссии. До этого Минск обнародовал детали сообщения о минировании самолета, на борту которого Протасевич пытался долететь до Литвы.