Шевченко и Косыгин поплатились за публикацию фейков и оскорблений в адрес Евгения Пригожина

ТАСС / Метцель Михаил

Мосгорсуд рассмотрел апелляционные жалобы бизнесмена Евгения Пригожина на решения Савеловского районного суда. Пресс-служба компании "Конкорд" сообщила, чем закончился процесс.

Суд рассматривал две апелляции по искам предпринимателя о защите чести, достоинства и деловой репутации, в связи с распространением оскорбительных и недостоверных сведений в Сети, к журналисту Максиму Шевченко, администратору ресурса "Довод" Илье Косыгину и Limited liability company Medusa Project, являющейся учредителем интернет-издания "Медуза" (СМИ, включено в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента). Жалобы бизнесмена было решено удовлетворить.

Суд постановил признать оскорбительным допущенное Шевченко в адрес истца выражение, а также обязать его до 3 июня 2021 года удалить оскорбительные сведения из интернета. Кроме того, с Шевченко решено взыскать в пользу Пригожина 100 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда и расходы на уплату госпошлины.

"По второму иску (дело 2–1633/21) к СМИ "Медуза", Максиму Шевченко и Илье Косыгину (сайт Dovod. online) суд постановил: признать распространяемые ответчиками выражения недостоверными, удалить информацию, ставшую предметом для иска, и выпустить опровержения, с каждого из ответчиков взыскать по 80 тыс. рублей", — говорится в публикации.

Апелляционные определения вступили в законную силу с момента их оглашения и подлежат исполнению в соответствии с действующим законодательством.

В пресс-службе компании "Конкорд" ранее объяснили, что поданная апелляционная жалоба направлена на восстановление справедливости и привлечение Шевченко к ответу.