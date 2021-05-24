«Волжские верфи» спустили на воду первый композитный Pacifico 99

tverreg.ru / Пресс-служба Правительства Тверской области

Первый двухпалубный катамаран Pacifico 99, построенный в Тверской области из композитных материалов, спущен на воду.

Как сообщает информационный портал «Сделано у нас», инвестиционный проект по созданию из композитных материалов судов и плавучих конструкций, в Конаковском районе Тверской области реализует компания «Волжские верфи».

Работы велись с 2020 года и в мае текущего гола на воду было спущено первое судно – двухпалубный катамаран Pacifico 99. При этом компания планирует наращивать темпы выпуска подобных судов – в текущем голу их планируется выпустить еще пять штук, а в 2022 году спустить на воду 10 новых катамаранов.

«К 2023 году предполагается расширить ассортимент выпускаемой продукции за счет ввода новой линейки из экспедиционных и пассажирских судов, — говорится в материале. — Реализация проекта судостроительного предприятия в регионе является одним из примеров эффективного производственного малого бизнеса».

По мнению экспертов, продукция «Волжских вервей» имеет большой экспортный потенциал и в настоящее время специалисты компании занимаются продвижением катамаранов Pacifico 99 за рубежом.