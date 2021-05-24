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Ход Кувшинникова: под Череповцом лакомились мороженым и вспоминали Эрдогана

Региональная повестка

Ход Кувшинникова: под Череповцом лакомились мороженым и вспоминали Эрдогана
Федеральное агентство новостей  / Мария Владимирова

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников подарил волонтерам и участникам молодежного экологического форума «Экосистема» несколько коробок вологодского мороженого, напомнив, что лакомство уже вышло на высший межгосударственный уровень.

«Это вологодский знак качества. Даже наш президент Владимир Путин угощал турецкого лидера Реджепа Эрдогана именно нашим вологодским мороженым [во время визита Эрдогана в Москву в 2019 году - прим.ред.]», — рассказал глава региона.

Помимо пломбира в вафельных стаканчиках Вологда славится и уникальной рецептурой масла, на которую в свое время позарились финны, итальянцы и американцы. Местному производителю даже пришлось через суд добиваться запрета ее использования за границей, поделился Кувшинников с начальником управления президента РФ по общественным проектам Сергеем Новиковым.

Ход Кувшинникова: под Череповцом лакомились мороженым и вспоминали Эрдогана
Федеральное агентство новостей  / Мария Владимирова

«Масло выпускают только пять заводов у нас - 6,5 тонн в год. Больше не получается , так как сырья не хватает. Патентная чистота обеспечена», – отметил губернатор.

Отметим, всероссийский молодежный форум «Экосистема» проходит на базе отдыха Торово под Череповцом с 23 по 27 мая. Организаторами выступила Росмолодежь и правительство Вологодской области.

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