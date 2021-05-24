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Губернатор Куйвашев предложил построить завод Tesla в «Титановой долине»

Россия

Уральский губернатор пригласил предложил построить завод Tesla в «Титановой долине»
gubernator96.ru  / Администрация Губернатора Свердловской области

Особая экономическая зона «Титановая долина» — идеальное место для строительства в России первого завода Tesla, считает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Такое заявление глава уральского региона сделал в Instagram сразу после выступления основателя компании Илона Маска на всероссийском форуме «Новое знание».

«Господин Маск, приглашаю вас в июле в Екатеринбург на международную промышленную выставку ИННОПРОМ, чтобы обсудить возможности и детали проекта», – написал Куйвашев. 

По словам губернатора, «Титановая долина» привлекательна для инвесторов своими льготами и развитой инфраструктурой. Благодаря этому расходы на строительство могут сократиться на треть.

#свердловская область #евгений куйвашев #илон маск #электромобили #tesla
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