Экс-президент FIA Макс Мосли умер на 82-м году жизни

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Скончался автогонщик и бывший руководитель Международной автомобильной федерации (FIA) Макс Мосли.

Сведений о том, что стало причиной смерти известного гонщика, пока нет. Его семья позднее опубликует информацию о месте и времени проведения похорон, сообщает издание The Sun.

Экс-глава чемпионата мира в классе машин "Формула-1" Берни Экклстоун уже выразил родственникам своего друга слова поддержки и сочувствия. Он заметил, что Мосли был не только автогонщиком, но и человеком, много сделавшим для развития автопромышленности.

Мосли руководил FIA в период с 1993 по 2009 годы. После эту должность занял Жан Тодт, который управляет федерацией и сейчас.