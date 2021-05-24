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Экс-президент FIA Макс Мосли умер на 82-м году жизни

Общество
  /   Обновлено: 24 мая 2021 17:48

Экс-президент FIA Макс Мосли умер на 82-м году жизни
kam.lt  / Ministry of National Defence Republic of Lithuania

Скончался автогонщик и бывший руководитель Международной автомобильной федерации (FIA) Макс Мосли.

Сведений о том, что стало причиной смерти известного гонщика, пока нет. Его семья позднее опубликует информацию о месте и времени проведения похорон, сообщает издание The Sun.

Экс-глава чемпионата мира в классе машин "Формула-1" Берни Экклстоун уже выразил родственникам своего друга слова поддержки и сочувствия. Он заметил, что Мосли был не только автогонщиком, но и человеком, много сделавшим для развития автопромышленности.

Мосли руководил FIA в период с 1993 по 2009 годы. После эту должность занял Жан Тодт, который управляет федерацией и сейчас.

#смерть #автогонщик #Мосли
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