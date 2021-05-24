Специалисты Роспотребнадзора предупредили россиян об опасности перегрева в летний период

Официальный сайт Роспотребнадзора опубликовал для россиян особые рекомендации, которые помогут уберечься от перегрева в летнюю жару.
Врач Алексей Добровольский подтвердил эффективность советов Роспотребнадзора и объяснил, почему в жару стоит воздерживаться от употребления жареного и жирного, передает Nation News.
Перегрев может спровоцировать крайне негативные последствия в работе организма, поэтому в жаркий период времени важно придерживаться общих рекомендаций и не подвергать себя опасности лишний раз.
По словам Добровольского, "летние" советы Роспотребнадзора будут понятны и полезны для каждого. Согласно информации в ведомстве, очень важно не допускать обезвоживания в летние дни, не пренебрегая даже газировкой, поскольку потребление большого количества жидкости эффективней всего уберегает от перегрева.
"Нужна любая доступная жидкость, которой отдается предпочтение. Понятное дело, что газированные сладкие напитки в большом количестве будут давать лишние калории и не совсем полезны и не всем. Но, с другой стороны, здесь глупо было бы рекомендовать только чай", — подчеркивает врач.
В заключении Добронравов отмечает, что в жару лучше не надевать синтетическую или обтягивающую одежду. Роспотребнадзор советует употреблять в пищу сочные фрукты и овощи, избегать жирной еды и отдавать предпочтение хлопку.