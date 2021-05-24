Специалисты Роспотребнадзора предупредили россиян об опасности перегрева в летний период

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Официальный сайт Роспотребнадзора опубликовал для россиян особые рекомендации, которые помогут уберечься от перегрева в летнюю жару.

Врач Алексей Добровольский подтвердил эффективность советов Роспотребнадзора и объяснил, почему в жару стоит воздерживаться от употребления жареного и жирного, передает Nation News.

Перегрев может спровоцировать крайне негативные последствия в работе организма, поэтому в жаркий период времени важно придерживаться общих рекомендаций и не подвергать себя опасности лишний раз.

По словам Добровольского, "летние" советы Роспотребнадзора будут понятны и полезны для каждого. Согласно информации в ведомстве, очень важно не допускать обезвоживания в летние дни, не пренебрегая даже газировкой, поскольку потребление большого количества жидкости эффективней всего уберегает от перегрева.

"Нужна любая доступная жидкость, которой отдается предпочтение. Понятное дело, что газированные сладкие напитки в большом количестве будут давать лишние калории и не совсем полезны и не всем. Но, с другой стороны, здесь глупо было бы рекомендовать только чай", — подчеркивает врач.

В заключении Добронравов отмечает, что в жару лучше не надевать синтетическую или обтягивающую одежду. Роспотребнадзор советует употреблять в пищу сочные фрукты и овощи, избегать жирной еды и отдавать предпочтение хлопку.