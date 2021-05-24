Депутат ГД заявил о запоздалой реакции властей Тюменской области на лесные пожары

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Власти Тюменской области «прозевали» лесные пожары, считает депутат Госдумы, председатель экспертного Совета по вопросам лесного комплекса и деревообрабатывающей промышленности Алексей Канаев.

«Самое главное — оперативно реагировать. Лесной пожар необходимо потушить в первые сутки с момента [возгорания], — сказал Канаев корреспонденту "ПС" на первом всероссийском молодежном экологическом форуме «Экосистема», который проходит в Вологодской области. — Что касается Тюменской области, то они прозевали момент начала тушения. Но сейчас основной объем потушен».

С 11 мая в Тюменской области действует режим ЧС, посещать леса запрещено. Природные пожары бушуют в регионе с начала мая, огонь уничтожил 25 жилых домов, человеческих жертв удалось избежать, но погибло много животных. В минувшие выходные удалось потушить крупнейшее возгорание площадью более 11 тысяч га.

Губернатор Тюменской области Александр Моор объявил 24 марта, что в регионе потушено 90 процентов лесных пожаров. Тем не менее область прозвучала в списке неблагополучных в докладе премьеру Михаилу Мишустину.

Политологи считают, что ситуация может негативно сказаться на политической устойчивости губернатора Моора и его команды.