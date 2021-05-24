Литва не будет принимать самолеты, летающие через Белоруссию

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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявил, что страна не будет принимать в своих аэропортах самолеты, следовавшие через белорусское пространство.

После инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair, летевшим из Афин в Вильнюс и экстренно приземлившимся в Минске, Литва выступила с заявлением. Агентство "Блумберг" со ссылкой на премьер-министра страны Ингриду Шимоните пишет, что самолеты, следовавшие или планирующие свой полет над Белоруссией, не смогут приземлять в аэропортах Литвы. Также гражданам рекомендовали воздержаться от поездок в соседнее государство. Данный запрет вступает в силу с 25 мая.

Еще несколько стран поддержали решение Литвы. В их числе оказались Польша, Венгрия и Латвия, которые стараются не пересекать воздушное пространство Белоруссии.