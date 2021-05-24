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Белоруссия обнародовала детали сообщения о минировании самолета Ryanair

Происшествия
  /   Обновлено: 24 мая 2021 17:11

Белоруссия обнародовала детали сообщения о минировании самолета Ryanair
weekendblitz.com  / 

Угрожавшие взорвать самолет Ryanair над Вильнюсом требовали в письме от ЕС прекратить поддерживать действия Израиля, сообщили в департаменте минтранса Белоруссии.

Авторы электронного сообщения о минировании самолета Ryanair грозили взорвать бомбу над Вильнюсом. Информация о готовящемся теракте на борту самолета не подтвердилась.

В минтрансе отметили, что Минск не оказывал давления на пилота Ryanair при принятии решения о посадке в столице Белоруссии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обращения с заведомо ложном сообщением о минировании.

#самолет #минтранс #вильнюс
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