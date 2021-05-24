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«Дракоша Тоша» перешел на газ: создатели анонсировали продолжение мультфильма

Россия

«Дракоша Тоша» перешел на газ. Создатели мультфильма анонсировали продолжение
Кадр из мультфильма «Дракоша Тоша»  / 

Представители медиахолдинга «Газпром-медиа» объявили о покупке доли в компании «ТойРой Медиа», которая занимается производством детских анимационных фильмов, в том числе популярного мультфильма «Дракоша Тоша». Генеральный директор холдинга Александр Жаров объяснил, что за сделкой стоит желание создавать «медиапродукт для детской и семейной аудитории».

«Именно эта ниша у нас не была представлена собственными творческими ресурсами. <...> В сегменте детской анимации мы видим большой коммерческий потенциал в дистрибуции и перспективы в развитии лицензионной продукции. Кроме того, мы укрепляем нашу социальную функцию в производстве правильного и безопасного детского контента, направленного на всестороннее развитие ребенка», — заявил Жаров.

На первых порах «Газпром-медиа» собирается увеличить темпы производства телепередач, мультфильмов и обучающих программ. Уже сейчас команда аниматоров, режиссеров и авторов работает сразу над десятью проектами. Руководит ими продюсер Альбина Мухаметзянова, которая уже 15 лет создает детские анимационные проекты.

По словам гендиректора СК «Формула» Алексея Болоболкина, опыт Мухаметзяновой не только поможет «ТойРой Медиа» выпускать новые мультфильмы и программы для детей, но и развивать уже запущенные проекты, в том числе набирающего популярность «Дракошу Тошу».

В обновленной команде «ТойРой Медиа» предупредили, что девять проектов, находящихся в разработке, рассчитаны как на детей, так и на «широкую линейку возрастов аудитории».

#россия #мультфильм #газпром-медиа
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