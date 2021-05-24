Жители Нью-Йорка взбудоражены семитскими войнами

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

На острове Лонг-Айленд в США (штат Нью-Йорк) началась нешуточная война между различными ортодоксальными еврейскими группировками за доминирующее положение на рынке кошерных сертификатов, сообщает издание New York Post.

Кошерная сертификация — это специальная проверка предприятия и сырья на соответствие правилам, законами и нормам иудаизма (Каршут). Инспекцию проводит специалист — он досконально знает религиозные законы и технологии производства продуктов питания, который может выдать особый сертификат кошерности еды. Обычно такие услуги предоставляют самые авторитетные иудейские организации (Агентства по сертификации кошерности).

Из-за действий одного такого агентства и произошел конфликт в Лонг-Айленде. Ресторан португальской пищи Chimichurri Charcoal Chicken подал в суд на самое крупное сертификатное агентство в регионе — Vaad Hakashrus. Ресторан утверждает, что из-за «клеветнических действий» кошерной организации заведение несет серьезных убытки уже около года.

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Как утверждают владельцы ресторана, потеря прибыли началась с июля прошлого года после того, как заведение отказалось от услуг Vaad Hakashrus в пользу менее затратного и знаменитого конкурента — агентства Mehadrin. Не желая мириться с потерей хорошей прибыли, Vaad Hakashrus выступил с «клеветническим заявлением», подрывающим репутацию Chimichurri Charcoal Chicken.

«Кошерный надзор — это большой бизнес, и для раввинов это вопрос власти <...> Это дело о несправедливости и издевательствах», — сказал один из жителей острова.

Многие владельцы бизнеса отказались открыто комментировать эту историю, опасаясь иудейского возмездия. Однако, как сообщает издание, действия Vaad Hakashrus имели серьезный вес, потому что для «мести» они заручились поддержкой 53 раввинов из пяти ближайших городов.

«Существующий Vaad не хочет конкуренции, боится конкуренции и пытается использовать свою силу, чтобы прогнать конкурентов или вытеснить их из бизнеса», — говорится в иске.

Невские Новости / Диана Колобаева

Своих коллег из бизнеса общепита поддержал и Томер Тао — владелец местного «Иерусалимского мини-маркета». Он рассказал, что в прошлом году ему также отомстило вышеуказанное агентство после того, как он предпочел им конкурентов.

«Я даже подрался с одним из их начальников», — сказал Тао.

Он утверждает, что организация оклеветала его, призвав прихожан в местных синагогах ничего не покупать его магазине, потому что он «не кошерный».

Ранее синагогу в Бруклине оштрафовали на 15 000 долларов за нарушение ограничений по коронавирусу после того, как в сети появилось видео с тайной свадьбы, на которой гуляли около семи тысяч гостей без масок.