Google обязали удалить запрещенные в РФ материалы за 24 часа

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Роскомнадзор пригрозил замедлить работу американской корпорации Google для россиян, если ее руководство не удалит запрещенный материал в течение 24 часов.

Ведомство объяснило, что причиной такого решения может стать то, что руководство Google недостаточно фильтрует информацию. Некоторый контент на платформе противоречит российскому законодательству. По данным регулятора, Google не удаляет от 20 до 30% запрещенных ссылок. Роспотребнадзор дал американской компании 24 часа на удаление этого контента, иначе его работа будет замедленна для российских пользователей.

В ведомстве регулярно говорят о том, что Google продолжает показывать в поисковой выдаче сведения о сайтах, доступ к которым ограничен на территории России. Речь идет о ссылках с экстремистским, порнографическим и суицидальным контентом.