В гости к Байдену: семье Джорджа Флойда подарили экскурсию вместо реформы полиции

Global Look Press / Andrew Harrer - Pool Via Cnp

Родственникам афроамериканца Джорджа Флойда выпала честь лично пообщаться с президентом Джозефом Байденом в стенах Белого дома. Такой подарок первое лицо сделало семье к годовщине инцидента в Миннеаполисе: Флойд погиб 25 мая 2020 года во время задержания полицейским Дереком Шовиным.

Пока последний сидит за решеткой в ожидании приговора (суд объявит о своем решении 16 июня), сторонники движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны» — англ.) вышли на улицы Миннеаполиса (штат Миннесота), почтить память погибшего. По данным The Guardian, на площадь перед зданием городского суда вышли несколько сотен человек. С речью перед собравшимися выступила сестра Джорджа Флойда Бриджетт:

«Это был долгий год. Это был тяжелый год. Мне и моей семье было очень неприятно, что наша жизнь изменилась в мгновение ока. Я до сих пор не знаю почему это произошло».

Помимо родственников афроамериканца и нескольких юристов с трибуны выступил темнокожий баптистский священник и борец за гражданские права Эл Шарптон. Он обратился к американскому Сенату и призвал чиновников принять наконец закон «о полицейской деятельности имени Флойда».

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Не дело, а слово

Палата представителей США уже обсуждала принятие «закона имени Флойда». В документе прописали запрет на удушающие приемы для сотрудников полиции и «квалифицированный иммунитет» — право каждого стража порядка избежать иска от родственников пострадавшего преступника за нарушение гражданских прав. При этом рядовые полицейские и офицеры предупредили чиновников, что такая мера сильно ударит по кадрам: люди перестанут поступать в полицейскую академию из-за боязни штрафов и суда.

Закон не прошел проверку Сенатом: республиканцы высказались против, и документ отправился на доработку. Джо Байден обещал родственникам Флойда, что к годовщине смерти их кормильца законопроект уже вступит в силу, однако слово президенту сдержать не удалось. Эксперты NBC News предполагают, что визит семьи погибшего в Белый дом — это своеобразная компенсация за невыполненное обещание.

«Байден отмечает годовщину смерти Флойда словом, а не делом», — гласит заголовок.

Представитель Белого дома Джен Псаки объяснила журналистам, что администрация Байдена в настоящий момент «ведет переговоры» с юристами о принятии закона. По ее словам, президент США «стремится подписать законопроект», но торопить события и прерывать конструктивные переговоры не хочет.

Член Палаты представителей Карен Басс, занимающаяся полицейской реформой, на вопрос о сроках принятия законопроекта ответила уклончиво:

«Главное, что у нас есть документ, который попадает на стол к президенту, а не дата, когда это произойдет».

Global Look Press / Doug Mills/Keystone Press Agency

Джо Байден столкнулся с суровой реальностью, делают вывод авторы NBC News. Закончилась пора исправления ошибок прошлой администрации, когда все болевые точки были хорошо видны. Через четыре месяца в Белом доме президенту пора привыкать принимать собственные решения, а не строить политику на «ошибках» своего предшественника Дональда Трампа.

В этом плане Байдену похвастаться пока нечем. Уже который раз американский президент уходит от ответа: в марте глава Белого дома молча покинул зал после вопроса о диалоге с российским коллегой Владимиром Путиным, а через полтора месяца пригрозил журналисту задавить его, сидя за рулем электрокара от компании Ford.