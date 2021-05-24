Коцаба: Зеленского подставили перед возможной встречей с Путиным

Федеральное агентство новостей / president.gov.ua / Global Look Press / Офис Президента Украины / Kremlin Pool

Уголовное дело о государственной измене, возбужденное в Киеве против одного из лидеров партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, осложняет положение украинского президента Владимира Зеленского, рассчитывающего на встречу с российским коллегой.

Такое мнение в беседе с изданием «Украина.ру» высказал украинский журналист Руслан Коцаба.

По нению журналиста, Зеленского просто подставили, убедив начать репрессии против оппозиционного политика в то время, когда украинский президент раз за разом выражает желание провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

«Он, (Зеленский) кстати, должен понести политическую ответственность, потому что даже если это (репрессии против Медведчука) было ему приказано каким-то гипотетическим заокеанским куратором, нельзя так тупо исполнять приказы и подставляться», — подчеркивает журналист.

Россию, по его словам, можно сравнит с локомотивом, который несется по железной дороге, а Зеленского попросили встать на пути у этого локомотива, расставив руки и попытаться его остановить.

ФБА «Экономика сегодня» /

Если встреча президентов России и Украины действительно состоится в обозримом будущем, рассуждает Коцаба, Зеленский окажется в незавидном положении, так как Владимир Путин получил повод задать ему риторический вопрос: «ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?».

«Зеленский должен испить чашу сего позора до дна. И сейчас Путин реально, я думаю, даже если эта встреча с Зеленским, которая еще не анонсирована, состоится, вы понимаете, насколько Зеленский ухудшил свои стартовые позиции, насколько он себя унизил вот этой вчерашней политической заказухой?», — подчеркнул журналист.

В заключение своих рассуждений, Коцаба добавил, что Зеленский, слепо выполняя распоряжения западных кураторов, подставил не только себя лично, но и всю Украину, продемонстрировав несамостоятельность государства.

Напомним, 11 мая в домах Виктора Медведчука и его соратника по ОПЗЖ Тараса Козака прошли обыски в рамках уголовного дела о государственной измене и по подозрении в покушении на разграбление государственных природных ресурсов.

Global Look Press / Kremlin Pool

13 мая состоялся суд, в ходе которого судья признал, что у прокуратуры нет никаких внятных доказательств предъявляемых Медведчуку и Козаку обвинений, и отказал прокурору, который запрашивал для лидера ОПЗЖ помещение под стражу с залогом в 300 миллионов гривен. В результате суд отправил Виктора Медведчука под домашний арест, обязав его носить электронный браслет.