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Роскомнадзор не исключил замедления трафика сервисов Google в России

Общество
  /   Обновлено: 24 мая 2021 16:33

Роскомнадзор не исключил замедления трафика сервисов Google в России
flickr.com  / CC BY-SA 3.0

Корпорация Google недостаточно фильтрует запрещенный на территории России контент, заметили в Роскомнадзоре.

Ведомство не исключает, что на этом фоне может быть принято решение о замедлении трафика сервисов Google в РФ. Это связано с тем, что компания не удаляет от 20% до 30% ссылок на запрещенный контент.

Среди материалов, которые игнорируются Google, значатся призывы к суициду, детская порнография, наркоконтент, призывы к участию в незаконных мероприятиях и многие другие.

#google #роскомнадзор #трафик
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