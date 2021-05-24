Роскомнадзор не исключил замедления трафика сервисов Google в России

flickr.com / CC BY-SA 3.0

Корпорация Google недостаточно фильтрует запрещенный на территории России контент, заметили в Роскомнадзоре.

Ведомство не исключает, что на этом фоне может быть принято решение о замедлении трафика сервисов Google в РФ. Это связано с тем, что компания не удаляет от 20% до 30% ссылок на запрещенный контент.

Среди материалов, которые игнорируются Google, значатся призывы к суициду, детская порнография, наркоконтент, призывы к участию в незаконных мероприятиях и многие другие.