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Шестерых пострадавших при нападении на гимназию в Казани учеников готовят к выписке

Происшествия
  /   Обновлено: 24 мая 2021 16:08

Шестерых пострадавших при нападении на гимназию в Казани учеников готовят к выписке
Федеральное агентство новостей  / Камиль Джабраилов

Сотрудники казанского медицинского учреждения рассказали, что состояние детей не вызывает опасений.

Пока под вниманием врачей в стационаре детской республиканской клинической больницы Татарстана находятся 12 школьников. Ранее специалисты отпустили домой девочку, сообщают СМИ.

Дети получили травмы во время нападения 19-летнего Ильназа Галявиева, который пришел в 175-ю гимназию с оружием в руках. Всего из-за его действий погибли девять человек, более 20 пострадали. Часть из них находится в Москве на лечении.

#стрельба #казань #школа
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