Шестерых пострадавших при нападении на гимназию в Казани учеников готовят к выписке

Федеральное агентство новостей / Камиль Джабраилов

Сотрудники казанского медицинского учреждения рассказали, что состояние детей не вызывает опасений.

Пока под вниманием врачей в стационаре детской республиканской клинической больницы Татарстана находятся 12 школьников. Ранее специалисты отпустили домой девочку, сообщают СМИ.

Дети получили травмы во время нападения 19-летнего Ильназа Галявиева, который пришел в 175-ю гимназию с оружием в руках. Всего из-за его действий погибли девять человек, более 20 пострадали. Часть из них находится в Москве на лечении.