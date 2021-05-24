Политика Общество Экономика Происшествия Армия Лента новостей

Москва связалась с отцом россиянки, летевшей на самолете Ryanair

Происшествия
  /   Обновлено: 24 мая 2021 15:57

Москва связалась с отцом россиянки, летевшей на самолете Ryanair
Global Look Press  / Darius Mataitis via www.imago-im

Девушку задержали после экстренной посадки лайнера компании Ryanair, о "минировании" которого поступил анонимный сигнал.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с заявлением, что посольство уже обратилось к МИД Белоруссии с просьбой предоставить данные о россиянке и обеспечить к ней доступ консулам, передают СМИ. Она летела вместе с блогером Романом Протасевичем, которого минские правоохранители задержали при проверке документов.

Также Лавров заметил, что не стоит принимать решение "впопыхах" в инциденте с самолетом рейсом Афины — Вильнюс, который экстренно приземлился в столице Белоруссии из-за сигнала о минировании. Позднее стало известно, что сообщение было ложным.

#лавров #самолет #мид рф
Выборы в думу Ханты-Мансийска отметились голосованием «курильщиков»
Выборы в думу Ханты-Мансийска отметились голосованием «курильщиков»
В одном из районов появился стенд с тремя кандидатами и «избирательными урнами» в виде пепельниц.
Региональная повестка
16:40 | 24 мая
Google обязали удалить запрещенные в РФ материалы за 24 часа
Google обязали удалить запрещенные в РФ материалы за 24 часа
Роскомнадзор пригрозил замедлить работу американской корпорации Google для россиян, если ее руководство не удалит запрещенный материал в течение 24 часов.
Общество
16:38 | 24 мая
Вассерман отреагировал на опубликованный Россией «черный список» стран
Вассерман отреагировал на опубликованный Россией «черный список» стран
Публикация Министерством иностранных дел России списка недружественных стран, в который вошли Соединенные Штаты Америки и Чехия – это правильный, но недостаточный шаг.
Европа и США
16:33 | 24 мая