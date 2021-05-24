Москва связалась с отцом россиянки, летевшей на самолете Ryanair

Global Look Press / Darius Mataitis via www.imago-im

Девушку задержали после экстренной посадки лайнера компании Ryanair, о "минировании" которого поступил анонимный сигнал.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с заявлением, что посольство уже обратилось к МИД Белоруссии с просьбой предоставить данные о россиянке и обеспечить к ней доступ консулам, передают СМИ. Она летела вместе с блогером Романом Протасевичем, которого минские правоохранители задержали при проверке документов.

Также Лавров заметил, что не стоит принимать решение "впопыхах" в инциденте с самолетом рейсом Афины — Вильнюс, который экстренно приземлился в столице Белоруссии из-за сигнала о минировании. Позднее стало известно, что сообщение было ложным.