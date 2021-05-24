Москва выступила за предметную оценку ситуации с самолетом Ryanair

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посоветовал не торопиться с оценкой инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair. Об этом он заявил во время пресс-конференции.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее не стал комментировать ситуацию с лайнером Ryanair, заявив, что этот вопрос находится в компетенции международных авиационных структур. По словам Лаврова, Москва выступает за то, чтобы дать предметную оценку этому случаю, а не действовать "впопыхах".

Авиалайнер Boeing 737-800 накануне совершил срочную посадку в белорусском аэропорту. Это связано с сообщением о минировании.