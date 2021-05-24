Выборы в думу Ханты-Мансийска отметились голосованием «курильщиков»

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Предвыборная кампания в думу в Ханты-Мансийска отметилась необычной агитацией. В одном из микрорайонов появился стенд для голосования «курильщиков».

Как сообщило издание Znak, на стенде изображены директор «Водоканала» Николай Молчанов из «Единой России», Виталий Чистов от ЛДПР и генеральный директор Tesla Илон Маск. Авторы предложили местным жителям определить победителя по количеству выброшенных окурков в три «персональных» емкости.

«Если вы считаете, что допустили ошибку в своем выборе, то вправе изменить свой выбор. Для этого можете найти “Брошенный голос” и избрать своего кандидата», — гласят правила на стенде.

Действующего депутата городской думы Виталия Чистова подобная агитация возмутила. Провокационный стенд, подозревает он, — дело рук господина Молчанова, с которым ему предстоит конкурировать на выборах. Ведь управляющая компания МП «Водоканал», подконтрольная единороссу Молчанову, как раз и отвечает за эту придомовую территорию.

«У меня вопрос — это вот психически здоровый человек такую пепельницу сделал? Или не очень? Соответственно, каждый человек в своей жизни получает по делам своим. Предложение назвать это место “Николай бычок”», — негодует политик.

Отмечается, что директор «Водоканала» Молчанов подтвердил, что задумка и реализация стенда — дело рук его команды.

Ранее, Маск заявил о том, что в России может появиться завод по производству машин Tesla.