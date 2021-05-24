Россия за день. Главное: Tesla на Урале, мэр-самокатчик в Карелии и обедневший глава Оренбуржья

Невские Новости /

Свердловская область. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев после слов Илона Маска о возможном появлении завода Tesla в России предложил развернуть производство на территории «Титановой долины». По его словам, особые условия для инвесторов позволят на треть сократить расходы на строительство.

Забайкальский край. Глава городской администрации Читы Александр Сапожников вошел в десятку худших мэров России по итогам первых трех месяцев 2021 года. В национальном рейтинге мэров за апрель-май 2021 года он занял 83 строчку из 88, укрепившись на две позиции по сравнению с показателями августа-ноября 2020 года.

Новосибирская область. Начальник департамента транспорта и дорожного благоустройства мэрии Роман Дронов уволился после критики состояния дорог в Новосибирске со стороны губернатора области Андрея Травникова. Он покидает пост 26 мая.

Республика Карелия. Новый мэр Петрозаводска Владимир Любарский отказался от служебного автомобиля в пользу электросамоката. Градоначальник заявил, что будет ездить на нем не только на работу и с работы, но иногда и по делам.

Мурманская область. В Мурманске за взятку в 5,5 млн рублей задержаны депутат городского совета Станислав Ланин и сотрудница минтранса, имя которой пока не разглашается. Последняя отправлена под домашний арест, Ланин решением суда заключен в СИЗО.

Иркутская область. В пригороде Иркутска найден мертвым председатель Общественной палаты региона Юрий Коренев. Его тело было найдено в собственном загородном доме. Следователи устанавливают обстоятельства и причины смерти.

Хабаровский край. Хабаровские следователи возбудили уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения разгромил в сквере памятник «75 Победа». Сумма ущерба составила более 90 тысяч рублей. Большую часть вандал уже возместил, однако это не освобождает его от ответственности.

Республика Башкортостан. Более 1300 выпускников в Башкирии отказались сдавать ЕГЭ по профильным предметам, поскольку не собираются поступать в вузы в этом году. Об этом сегодня сообщил министр образования региона Айбулат Хажин.

pixabay.com /

Оренбургская область. Доходы губернатора Оренбургской области Дениса Паслера в прошлом году по сравнению с 2019-ым сократились в 16 раз. Он задекларировал более 12,6 млн рублей. Годом ранее, будучи председателем правления ПАО «Т Плюс», он заработал более 200 млн рублей.

Ханты-Мансийский автономный округ. Природнадзор в Югре требует от предприятия «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» возместить 8,2 млн рублей. С соответствующим исковым заявлением надзорный орган обратился в суд, причина пока не раскрывается.

Новгородская область. В городе Боровичи силовики задержали мужчину, который с фейкового аккаунта угрожал расправой спикеру областной думы Елене Писаревой. Мужчина решением суда заключен под стражу. Ему также предъявлено обвинение в изготовлении и распространении порнографии.

Санкт-Петербург. «Лахта центр» в Петербурге высотой 462 метра признан «лучшим высотным зданием Европы». Эту и еще три награды российский небоскреб забрал на престижном международном конкурсе в Чикаго.

пресс-служба «Лахта-центра» /

Ярославская область. Мэр Ярославля Владимир Волков намерен через суд отстаивать свои «честь и достоинство» после обвинений в его адрес со стороны лидера фракции «Справедливая Россия» городской думы Анатолия Каширина. 24 июня градоначальник и депутат встретятся в суде.

Республика Крым. Власти Крыма пообещали до конца этого года разработать варианты размещения железнодорожной ветки, которая соединит вокзал в Симферополе и единственный гражданский аэропорт. Проложить рельсы под аэроэкспресс планируется к 2025 году.

Республика Дагестан. В Минсельхозпрод Дагестана анонсировали рекордный урожай клубники в этом сезоне. Аграрии планируют собрать 9 тысяч тонн ягод, что на 33% больше, чем в 2020-ом году.