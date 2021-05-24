Москвич загрузил в банкомат миллион рублей из «банка приколов» и обналичил живые деньги

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Москвич сумел загрузить в банкомат деньги «банка приколов» в размере порядка одного миллиона рублей, перевести на свои банковские карты и обналичить часть суммы настоящими купюрами. Полиция возбудила в отношении мужчины уголовное дело о мошенничестве. Ему грозит срок до двух лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.



Известно, что «купюры» принял банкомат «Россельхозбанка». Мужчина поместил в приемник 521 купюру номиналом 2000 рублей.

«На Краснопрудной улице мужчина внес в банкомат "Россельхозбанка" 521 купюру из "банка приколов" номиналом в две тысячи рублей <...> Банкомат считал сувенирные деньги как настоящие, мужчина перевел сумму на несколько банковских карт, а потом обналичил», — сказано в сообщении источника.

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