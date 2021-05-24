Политика Общество Экономика Происшествия Армия Лента новостей

Москвич загрузил в банкомат миллион рублей из «банка приколов» и обналичил живые деньги

Россия
  /   Обновлено: 24 мая 2021 16:49

Москвич загрузил в банкомат 1 млн рублей из «банка приколов» и обналичил настоящие деньги
youtube.com  / Кадр из фильма «Волк с Уолл-стрит»

Москвич сумел загрузить в банкомат деньги «банка приколов» в размере порядка одного миллиона рублей, перевести на свои банковские карты и обналичить часть суммы настоящими купюрами. Полиция возбудила в отношении мужчины уголовное дело о мошенничестве. Ему грозит срок до двух лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.

Известно, что «купюры» принял банкомат «Россельхозбанка». Мужчина поместил в приемник 521 купюру номиналом 2000 рублей.

«На Краснопрудной улице мужчина внес в банкомат "Россельхозбанка" 521 купюру из "банка приколов" номиналом в две тысячи рублей <...> Банкомат считал сувенирные деньги как настоящие, мужчина перевел сумму на несколько банковских карт, а потом обналичил», — сказано в сообщении источника.

Ранее во Владивостоке разыскивали поймавших белочку азиатов.

#россия #деньги #общество #криминал
Польша утратила последнюю надежду на остановку "Северного потока — 2"
Польша утратила последнюю надежду на остановку "Северного потока — 2"
Проект "Северный поток — 2" будет реализован и запущен, признал польский евродепутат Яцек Сариуш-Вальский.
Политика
18:12 | 24 мая
Kyodo: СССР почти передал Курилы Японии, но помешала жадность Токио
Kyodo: СССР почти передал Курилы Японии, но помешала жадность Токио
Слова советского генерал-полковника косвенно подтвердили сенсацию японского СМИ.
Россия
18:08 | 24 мая
В гости к Байдену: Белый дом рассчитался с семьей Флойда экскурсией
В гости к Байдену: Белый дом рассчитался с семьей Флойда экскурсией
Джо Байден лично пригласил родственников погибшего афроамериканца в Белый дом.
Европа и США
18:01 | 24 мая