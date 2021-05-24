Kyodo: СССР почти передал Курилы Японии, но помешала жадность Токио

Японское агентство Kyodo сообщило о якобы рассекреченном документе Политбюро ЦК КПСС от 3 августа 1972 года, по которому СССР готовился передать Японии два остова Южно-Курильской гряды Шикотан и Хабомаи вместе с подписанием мирного договора. Все из-за улучшения японо-китайских отношений, утверждают журналисты.
Впервые озвучена информация, что настороженность Советского Союза из-за налаживания дипломатических отношений между Китаем и Японией побудила Москву пойти на уступки в территориальном споре с Токио. Советы согласились передать соседней стране два острова, принадлежащие СССР по итогам Второй мировой войны. Однако к компромиссу стороны так и не пришли.
В ответ на советское предложение Япония настойчиво потребовала вернуть все четыре острова. Поэтому проект мирного договора не был представлен советскими дипломатами во время визита премьер-министра Какуэя Танаки в Москву в октябре 1973 года, утверждает Kyodo.
Китайская угроза
Согласно заявленному агентством документу, МИД, КГБ и Минобороны СССР узнали о намерении Китая осложнить любое улучшение отношений меду Японией и СССР, поскольку Пекин намеревался установить дипломатические отношения с Токио. Отношения же Китая с Советским Союзом в тот момент были сильно испорчены пограничным конфликтом на острове Даманский 1969 года, который сопровождался расколом международного коммунистического движения.
Косвенно заявление Kyodo подтверждают слова генерал-полковника, бывшего заместителя начальника Генштаба ВС СССР Андриана Данилевича.
«Из-за политических просчетов стали конфликтовать и с Китаем, причем, это была серьезная угроза. Что касается Брежнева и Гречко, то в 70-е годы они не столько опасались США, сколько Китая. Наиболее усиленные группировки войск создавались на востоке, и обычные типы оружия в первую очередь поставлялись туда. Потому что сознавали: на Западе более трезвые политики и боли разумные военные деятели, чем были в Китае», — отмечал военный в одном из интервью.
Политбюро на тот момент считало одним из главных приоритетов дипломатической повестки дня именно подписание мирного договора с Японией. Стратегия с возвращением соседней стране двух небольших островов была своеобразной уступкой со стороны СССР в обмен на гарантии безопасности. Токио же требовал передачи всех Южных Курил, но возвращать Кунашир и Эторофу Москва отказалась.
Американская угроза
Не только потенциальный китайско-японский «альянс» беспокоил советскую власть. В обмен на передачу Шикотана и Хабомаи СССР потребовал от Японии и американских войск, расположившихся в стране, гарантий ненападения. Кроме того, Москву интересовало возможное налаживание экономического сотрудничества с Токио: это было еще одной причиной пожертвовать частью оспариваемых территорий в японскую пользу.
Согласно проекту мирного договора, Япония должна была окончательно демилитаризовать два острова после их возвращения под свой суверенитет, а также отказаться от территориальных претензий к Советскому Союзу в будущем. Но перед приездом премьер-министра Танаки в Москву что-то пошло не так.
В августе, за два месяца до визита японского премьера, советские власти обсудили будущий приезд Танаки. На заседании Политбюро министерство иностранных дел сообщило, что позиция Японии по возвращению четырех островов не изменилась: Токио требует установить над ними японский суверенитет. Во время визита Танаки в октябре СССР так и не предоставил ему план урегулирования конфликта с передачей двух островов и даже не признал существование территориального спора между государствами, пишет Kyodo.
Япония по сей день имеет виды на острова, утерянные ею по итогам Второй мировой войны, где страна выступила на стороне нацистской Германии. При этом сценарий с передачей Курил соседнему государству в России исключен внутренним законодательством: согласно принятым ранее поправкам в Конституцию РФ, отчуждение российских территорий невозможно даже по инициативе властей.
«В японских политических кругах считают, что только со сменой власти, со свержением законной власти в России Япония вернет себе южные острова. В ноябре прошлого года довольно видный японский политолог заявил, что смена министра иностранных дел Лаврова, которая в повестке дня не стоит, увеличит шансы на возвращение Южных Курил. Попытка Японии вернуть северный территории — это ползучая тихая агрессия, которая осуществляется против нас», — отмечал в эфире радио «КП» экономист и публицист Михаил Делягин.
Ранее аналитики китайского издания Sohu предрекли Японии быстрое поражение в случае военного конфликта с Россией из-за Курильских островов. По словам экспертов, Токио не следует рассчитывать на возвращение региона с помощью оружия, поскольку Москва сможет положить конец всем разногласиям за один день.