Kyodo: СССР почти передал Курилы Японии, но помешала жадность Токио

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Японское агентство Kyodo сообщило о якобы рассекреченном документе Политбюро ЦК КПСС от 3 августа 1972 года, по которому СССР готовился передать Японии два остова Южно-Курильской гряды Шикотан и Хабомаи вместе с подписанием мирного договора. Все из-за улучшения японо-китайских отношений, утверждают журналисты.

Впервые озвучена информация, что настороженность Советского Союза из-за налаживания дипломатических отношений между Китаем и Японией побудила Москву пойти на уступки в территориальном споре с Токио. Советы согласились передать соседней стране два острова, принадлежащие СССР по итогам Второй мировой войны. Однако к компромиссу стороны так и не пришли.

В ответ на советское предложение Япония настойчиво потребовала вернуть все четыре острова. Поэтому проект мирного договора не был представлен советскими дипломатами во время визита премьер-министра Какуэя Танаки в Москву в октябре 1973 года, утверждает Kyodo.

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Китайская угроза

Согласно заявленному агентством документу, МИД, КГБ и Минобороны СССР узнали о намерении Китая осложнить любое улучшение отношений меду Японией и СССР, поскольку Пекин намеревался установить дипломатические отношения с Токио. Отношения же Китая с Советским Союзом в тот момент были сильно испорчены пограничным конфликтом на острове Даманский 1969 года, который сопровождался расколом международного коммунистического движения.

Косвенно заявление Kyodo подтверждают слова генерал-полковника, бывшего заместителя начальника Генштаба ВС СССР Андриана Данилевича.

«Из-за политических просчетов стали конфликтовать и с Китаем, причем, это была серьезная угроза. Что касается Брежнева и Гречко, то в 70-е годы они не столько опасались США, сколько Китая. Наиболее усиленные группировки войск создавались на востоке, и обычные типы оружия в первую очередь поставлялись туда. Потому что сознавали: на Западе более трезвые политики и боли разумные военные деятели, чем были в Китае», — отмечал военный в одном из интервью.

Политбюро на тот момент считало одним из главных приоритетов дипломатической повестки дня именно подписание мирного договора с Японией. Стратегия с возвращением соседней стране двух небольших островов была своеобразной уступкой со стороны СССР в обмен на гарантии безопасности. Токио же требовал передачи всех Южных Курил, но возвращать Кунашир и Эторофу Москва отказалась.

wikipedia.org / CC BY-SA 4.0, А. Т. Бормотов

Американская угроза

Не только потенциальный китайско-японский «альянс» беспокоил советскую власть. В обмен на передачу Шикотана и Хабомаи СССР потребовал от Японии и американских войск, расположившихся в стране, гарантий ненападения. Кроме того, Москву интересовало возможное налаживание экономического сотрудничества с Токио: это было еще одной причиной пожертвовать частью оспариваемых территорий в японскую пользу.

Согласно проекту мирного договора, Япония должна была окончательно демилитаризовать два острова после их возвращения под свой суверенитет, а также отказаться от территориальных претензий к Советскому Союзу в будущем. Но перед приездом премьер-министра Танаки в Москву что-то пошло не так.

В августе, за два месяца до визита японского премьера, советские власти обсудили будущий приезд Танаки. На заседании Политбюро министерство иностранных дел сообщило, что позиция Японии по возвращению четырех островов не изменилась: Токио требует установить над ними японский суверенитет. Во время визита Танаки в октябре СССР так и не предоставил ему план урегулирования конфликта с передачей двух островов и даже не признал существование территориального спора между государствами, пишет Kyodo.

wikipedia.org / Anatoly Gruzevich, VNIRO Russia/Общественное достояние

Япония по сей день имеет виды на острова, утерянные ею по итогам Второй мировой войны, где страна выступила на стороне нацистской Германии. При этом сценарий с передачей Курил соседнему государству в России исключен внутренним законодательством: согласно принятым ранее поправкам в Конституцию РФ, отчуждение российских территорий невозможно даже по инициативе властей.

«В японских политических кругах считают, что только со сменой власти, со свержением законной власти в России Япония вернет себе южные острова. В ноябре прошлого года довольно видный японский политолог заявил, что смена министра иностранных дел Лаврова, которая в повестке дня не стоит, увеличит шансы на возвращение Южных Курил. Попытка Японии вернуть северный территории — это ползучая тихая агрессия, которая осуществляется против нас», — отмечал в эфире радио «КП» экономист и публицист Михаил Делягин.

Ранее аналитики китайского издания Sohu предрекли Японии быстрое поражение в случае военного конфликта с Россией из-за Курильских островов. По словам экспертов, Токио не следует рассчитывать на возвращение региона с помощью оружия, поскольку Москва сможет положить конец всем разногласиям за один день.