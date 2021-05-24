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Бурков объяснил нищету омичей борьбой кланов за «кормушку»

Региональная повестка

Бурков объяснил нищету омичей борьбой кланов за «кормушку»
ИА Политика Сегодня  / Ягудаев Владимир

Губернатор Омской области Александр Бурков объяснил нищету омичей «борьбой кланов», сообщило издание «Om1».

«Как раз кланы, которые сидели у бюджетной «кормушки», воевали между собой. Они создавали в этой войне, в информационных спорах, ощущение, что мы живем очень плохо и у нас нет перспективы для развития, чтобы вырваться из этой, говоря простым языком, нищеты. Они это нагнетали, и у всех сложилось такое впечатление», – заявил Бурков.

Отток населения из региона губернатор связывает с желанием уезжающих повысить качество жизни.

Ранее, жену омского депутата обвинили в распространении порнографических материалов с несовершеннолетними. Женщина находится под домашним арестом.

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