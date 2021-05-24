Бурков объяснил нищету омичей борьбой кланов за «кормушку»

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир
Губернатор Омской области Александр Бурков объяснил нищету омичей «борьбой кланов», сообщило издание «Om1».
«Как раз кланы, которые сидели у бюджетной «кормушки», воевали между собой. Они создавали в этой войне, в информационных спорах, ощущение, что мы живем очень плохо и у нас нет перспективы для развития, чтобы вырваться из этой, говоря простым языком, нищеты. Они это нагнетали, и у всех сложилось такое впечатление», – заявил Бурков.
Отток населения из региона губернатор связывает с желанием уезжающих повысить качество жизни.
Ранее, жену омского депутата обвинили в распространении порнографических материалов с несовершеннолетними. Женщина находится под домашним арестом.