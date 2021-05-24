Пригожин одобрил решение Лукашенко об экстренной посадке лайнера Ryanair

ТАСС / Метцель Михаил

Действия президента Белоруссии Александра Лукашенко, давшего приказ экстренно посадить воздушное судно Ryanair в Минске, вызывают уважение, заявил бизнесмен Евгений Пригожин.

Белорусский лидер 23 мая лично распорядился посадить в Минске самолет ирландской авиакомпании Ryanair, в отношении которого поступила информация о минировании. На борту судна находился объявленный в розыск основатель Telegram-канала Nexta, признанного в республике экстремистским, Роман Протасевич. После проверки документов он был задержан.

Редакция Russia News поинтересовалась у Пригожина, как он может прокомментировать случившееся. Ответ бизнесмена предоставила пресс-служба компании "Конкорд".

"Слава, слава Лукашенко! Уважаю, преклоняюсь, всем сердцем поддерживаю. Великий человек, который остановил подонков", — сказал предприниматель.

По мнению Пригожина, в Белоруссии необходимо принять еще один закон, который позволит применить самые жесткие меры к Протасевичу и другим подобным лицам.

В Верховном суде Белоруссии 20 октября 2020 года сообщили, что Telegram-канал Nexta и его логотип признаны в республике экстремистскими материалами. В отношении его основателей Степана Путило и Романа Протасевича были выдвинуты обвинения в организации массовых беспорядков и групповых действий, сопряженных с неповиновением законным требованиям представителей власти, а также в возбуждении социальной вражды и розни. В соответствии со статьей 293 УК Республики Беларусь Протасевичу может грозить до 15 лет лишения свободы.