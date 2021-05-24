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МИД РФ обвинил США в нарушении договора о стратегических наступательных вооружениях

Армия
  /   Обновлено: 24 мая 2021 15:08

МИД РФ обвинил США в нарушении договора о стратегических наступательных вооружениях
Федеральное агентство новостей  / 

Министерство иностранных дел РФ обнародовало данные о суммарном количестве стратегических наступательных вооружений в рамках Договора о СНВ, ранее продленного на пять лет.

Согласно информации, категория "развернутые межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), развернутые баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) и развернутые тяжелые бомбардировщики" насчитывает на вооружении РФ 517 единиц, а на стороне США — 651 единицу.

Категория "боезаряды на развернутых МБР, развернутых БРПЛ и тяжелых бомбардировщиках" насчитывает у Москвы 1456 единиц. У Вашингтона — 1357.

Заключительная категория "развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ, а также развернутых и неразвернутых тяжелых бомбардировщиков" насчитывает у РФ 767 единиц, в то время как у США — 800 единиц.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил с заявлением о том, что решение США продлить СНВ-3 является обнадеживающим моментом.

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