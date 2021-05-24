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Турция предложила РФ возобновить перелеты в туристические регионы страны

Общество

Турция предложила РФ возобновить перелеты в туристические регионы страны
Федеральное агентство политических новостей  / Вероника Комкова

Турецкая сторона предложила российским коллегам применить особую модель создания условий безопасного туризма, ранее использованную по отношению к Германии.

Полеты в первую очередь нужно возобновить на курорты, считает министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой. Чаще всего иностранцы, прибывающие в Турцию, направляются в Анталью, Бодрум, Даламан и Измир. В этих регионах прирост новых случаев COVID-19 на 50% ниже, чем в других, передает сайт 360tv.ru,

В дальнейшем авиасообщение можно расширить по мере того, как требования российской стороны будут удовлетворены. Такая модель восстановления туризма была реализована по отношению к Германии. Она оказалась успешной, подчеркнул Мехмет Нури Эрсой. Сейчас все зависит от решения российских властей, напомнили в Турции.

#россия #турция #туризм
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