Турция предложила РФ возобновить перелеты в туристические регионы страны

Федеральное агентство политических новостей / Вероника Комкова

Турецкая сторона предложила российским коллегам применить особую модель создания условий безопасного туризма, ранее использованную по отношению к Германии.

Полеты в первую очередь нужно возобновить на курорты, считает министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой. Чаще всего иностранцы, прибывающие в Турцию, направляются в Анталью, Бодрум, Даламан и Измир. В этих регионах прирост новых случаев COVID-19 на 50% ниже, чем в других, передает сайт 360tv.ru,

В дальнейшем авиасообщение можно расширить по мере того, как требования российской стороны будут удовлетворены. Такая модель восстановления туризма была реализована по отношению к Германии. Она оказалась успешной, подчеркнул Мехмет Нури Эрсой. Сейчас все зависит от решения российских властей, напомнили в Турции.