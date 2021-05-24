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Глава ВОЗ предупредил об угрозе пандемии нового опасного вируса

Общество
  /   Обновлено: 24 мая 2021 15:07

Глава ВОЗ предупредил об угрозе пандемии нового опасного вируса
Агентство городских новостей Москва  / Александр Авилов

Заявление, что в будущем появится новый смертоносный вирус, сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.

Мир не в последний раз столкнулся с угрозой пандемии, заявил он в ходе 74-й Всемирной ассамблее здравоохранения.

"Появится новый вирус, который потенциально будет еще более заразным и более смертоносным, чем нынешний вирус", — заявил он.

Информацию о борьбе с распространением COVID-19 в РВ следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф.

#вирус #опасность #воз
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