Агентство городских новостей Москва / Александр Авилов

Заявление, что в будущем появится новый смертоносный вирус, сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.

Мир не в последний раз столкнулся с угрозой пандемии, заявил он в ходе 74-й Всемирной ассамблее здравоохранения.

"Появится новый вирус, который потенциально будет еще более заразным и более смертоносным, чем нынешний вирус", — заявил он.

Информацию о борьбе с распространением COVID-19 в РВ следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф.