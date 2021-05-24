«Второй фронт — это американская тушенка». Почему Сталин не мог обойтись без союзников

wikipedia.org / Library of Congress , Franklin D. Roosevelt Library & Museum

Критика в адрес Иосифа Сталина в современной России слышится часто. Объектами бесчисленных споров нередко становятся его внутриполитические решения, будь то гонения на верующих или «раскулачивание» обеспеченных советских граждан.

Сторонники Сталина утверждают, что без него СССР не стал бы сверхдержавой, а Красная армия не одержала бы победу в Великой Отечественной войне. Впрочем, даже на этом поле для дискуссий нашлись свои несогласные: с критикой в адрес главы Советского Союза внезапно выступил бессменный лидер либерал-демократов Владимир Жириновский. Политик обвинил Иосифа Сталина в том, что тот просил у Запада помощи во время войны.

«Зачем он [Сталин] требовал открывать второй фронт? Требуй самолеты, танки, продовольствие, автомобили! Зачем ты торопишь их открывать второй фронт? Сидите, британцы, на своих островах, американцы там, за океаном. Мы летом 1944 года уже стояли в Европе. Мы бы раздолбали в пух и прах Германию, все оккупировали, вышли бы к Ла-Маншу, всех бы поставили на колени», — пригрозил Жириновский.

Справедливости ради стоит сказать, что «отца народов» глава ЛДПР критикует не первый раз. В июне прошлого года, к примеру, Владимир Жириновский назвал Сталина «серой личностью» и рассказал о симпатиях будущего правителя СССР к «блатным» обитателям лагерей.

Второй фронт

Иосиф Сталин действительно не раз просил западные страны открыть второй фронт против войск нацистской Германии. Первое упоминание о подобном разговоре датировано июлем 1941 года, спустя меньше месяца после начала Великой Отечественной войны. Пока легионы Адольфа Гитлера успешно вели наступление на Смоленск, Сталин принимал в Кремле спецпредставителя американского президента (Франклина Рузвельта) Гарри Гопкинса.

Власти Соединенных Штатов просьба Сталина не заинтересовала. Еще несколько лет США и Великобритания вместо открытия второго фронта снабжали Красную армию самолетами, взрывчаткой и продовольствием по ленд-лизу. Советские солдаты в те годы шутили: «второй фронт – это американская тушенка».

Global Look Press / Mary Evans Picture Library

Месяц за месяцем Рузвельт и британский премьер Уинстон Черчилль «кормили» Сталина обещаниями о военной помощи на западном фронте. Не считая высадки союзников в Северной Африке в ноябре 1942 года (после которого пошатнулся фашистский режим Бенито Муссолини), помощь подоспела лишь к лету 1944 года: силы Великобритании, Канады и США высадились в Нормандии в знаменитый «день Д» (6 июня 1944 года), с большими потерями заняв побережье (больше всего солдат погибло в секторе «Пляж Омаха» — около двух тысяч человек за несколько часов).

Если верить Владимиру Жириновскому, Красная армия в тот момент «стояла в Европе». Военные хроники говорят о том, что Европой на советском фронте в июне 1944-го еще не пахло. Бойцы Ленинградского фронта только-только подобрались к Выборгу, а массированное наступление велось лишь на территории Белоруссии (в сторону Польши войска СССР направятся только в августе 1944 года).

Руководитель ЛДПР пытается докопаться до исторической истины не самым верным путем, ведь история, как известно, не терпит сослагательного наклонения. Таково мнение профессора кафедры всемирной и отечественной истории МГИМО, заведующего Центром истории войн и геополитики Института всеобщей истории РАН Михаила Мягкова.

Эксперт объяснил, что в те годы Иосиф Сталин настаивал на создании второго фронта не из-за соображений о «мировом господстве», а ради скорейшего окончания войны. Владимиру Жириновскому историк посоветовал «разобраться в матчасти», прежде чем критиковать «отца народов».

«Владимир Вольфович славится у нас своим популизмом. Иногда он попадает в точку, но, когда он начинает говорить об истории XX века, он часто попадает впросак. <…> До второго фронта, от первых разговоров о нем до открытия в июне 1944 года, на советско-германском фронте погибло более пяти с половиной миллиона советских бойцов и командиров. Как можно говорить о цене Второго фронта? Мы несли огромные потери и открытие Второго фронта помогло бы уменьшить эти потери, быстрее бы закончилась война», — объяснил Мягков.

wikipedia.org / British Ministry of Information

Даже несмотря на открытие Второго фронта, Красная армия приняла на себя удар большинства дивизий Третьего рейха. Для сравнения: на советско-германском фронте за годы войны было разгромлено 607 дивизий противника, а на западном театре военных действий в Европе – всего 176.

«Сталин и советское руководство не думало тогда о каком-то господстве, о котором Жириновский заявляет. Якобы "все оккупировали, вышли бы к Ла-Маншу". Москва не думала об оккупации. Москва думала об освобождении страны и мирных граждан, которых нацисты угоняли в рабство в Германию. Для этого и требовали открытия второго фронта. Он не стал переломом войны, переломом войны стал Сталинград. Пусть Жириновский читает матчасть, а не делает такие популистские заявления», — заключил профессор МГИМО.

Принципиальное решение о создании второго фронта было принято на Тегеранской конференции в конце ноября 1943 года. Переговоры Сталина, Рузвельта и Черчилля упрочили антигитлеровскую коалицию и помогли скоординировать действия союзников. Есть основания полагать, что главы США и Великобритании согласились помочь СССР из собственных интересов: союзники не хотели, чтобы Красная армия продвинулась глубже на запад.