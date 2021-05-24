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Путин обсудил с Жапаровым урегулирование ситуации на киргизско-таджикской границе

Армия

Путин обсудил с Жапаровым урегулирование ситуации на киргизско-таджикской границе
kremlin.ru  / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы содействовать урегулированию ситуации на киргизско-таджикской границе.

По его словам, необходимо сделать все, чтобы найти долгосрочный способ решения проблем между Киргизией и Таджикистаном.

Напомним, 28 апреля пограничные службы двух государств сообщили о конфликте в одном из приграничных районов. В ночь на 29 апреля конфликт обострился. Позднее стороны договорились о прекращении противостояния и отводе войск. Кроме того, власти обеих стран создали рабочую группу по разрешению конфликта.

#россия #путин #киргизия #таджикистан
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