Экс-глава партии «Зеленых» Панфилов попросил помощи у Запада

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

В экологической партии «Зеленых» наметился раскол в связи со сменой председателя. Новым главой политической силы стал выходец из организации «Зеленый патруль» и специалист Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Андрей Нагибин. Его кандидатуру 15 мая одобрили участники партийного съезда. Под началом нового руководителя «зеленые» планируют заполучить представительство в Госдуме.

Господин Нагибин сразу дал понять, что настрой у него боевой. Партия, по мнению Нагибина, набирает популярность среди россиян за счет злободневной повестки защиты окружающей среды.

«Сегодня наша страна стоит перед серьезными вызовами. Весь мир осознал, что климат меняется. Я не считаю это глобальным потеплением — вижу в этом именно изменение климата. Необходимо минимизировать результаты нашей жизнедеятельности на состояние окружающей среды», — заявил Нагибин.

Однопартийцы остались довольны итогом съезда 15 мая, однако бывшему председателю Анатолию Панфилову приставка «экс» пришлась не по душе. Чтобы удержать власть, он принялся обвинять региональных чиновников в давлении на отделения «Зеленых» и называть прошедший 15 мая съезд «рейдерским захватом» партии, сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

greenparty.ru / Российская экологическая партия «Зелёные»

Аналогичная точка зрения транслируется на официальном сайте «Зеленых», контроль над которым до сих пор находится в руках Панфилова.

«15 мая 2021 года в Москве, в "Президент-Отеле" произошла попытка рейдерского захвата Российской экологической партии "Зеленые". Мероприятие, именуемое организаторами "внеочередным съездом", прошло в закрытом режиме: руководство, большинство членов Центрального Совета и региональных отделений Партии приглашены не были», — сказано в обращении пресс-службы.

Подконтрольная новому управленцу страница партии в Facebook дала опровержение, что съезд 15 мая был полностью легитимным. Андрей Нагибин предупредил соратников, что силами Панфилова региональные отделения «Зеленых» шантажируют и пытаются пригрозить им «международным конфликтом». Речь идет о жалобе в европейскую партию «Зеленые», которую экс-руководитель собирается отослать за границу.

Политолог Иван Аркатов раскритиковал прозападные настроения Анатолия Панфилова. Какие бы конфликты не происходили внутри партии, искать помощи «на стороне», когда отношения России и многих европейских стран переживают трудные времена, недальновидно. В этом отношении бывший руководитель может сослужить родной партии не самую лучшую службу, полагает эксперт.

«Панфилову угрожать своим согражданам каким-то международным воздействием – это, мягко говоря, глупо и непатриотично. Решать проблему нужно внутри своей страны. Если так подумать, то Панфилов сам упустил возможность развивать партию и просто потерял над ней контроль. Сначала он забросил "Зеленых", не занимался делами партии, поэтому ему и пришлось уйти с поста. Если бы он занимался этой политической силой, вряд ли бы соратники подняли вопрос о смене руководителя», — рассуждает Аркатов.

Анатолий Панфилов стоял во главе «Зеленых» с момента ее основания в 1993 году. В преддверии выборов конфликт между Нагибиным и Панфиловым не станет критичным для рейтингов партии, однако какую-то часть электората «Зеленые» все же могут потерять, подвел черту Иван Аркатов.