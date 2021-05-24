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Сотни тысяч петербуржцев примут участие в праймериз ЕР

Политика

Сотни тысяч петербуржцев примут участие в праймериз ЕР
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Участие в предварительном голосовании "Единой России" для последующего выдвижения кандидатов в депутаты Госдумы РФ примут более 220 тыс. жителей Санкт-Петербурга.

Праймериз также определит выдвиженцев в депутаты Законодательного собрания, сообщил председатель регионального оргкомитета по проведению голосования Вячеслав Макаров. Он также рассказал, что для жителей Петербурга будет доступен электронный формат.

" Это обеспечит максимальную открытость, прозрачность и честность", — объяснил Макаров.

Всего заявку на участие в праймериз подали свыше 220 тыс. петербуржцев. По данным регионального отделения партии "Единая Россия", на выборы в Госдумы зарегистрированы 197 кандидатов. Участниками голосования для выдвижения в ЗакС стали 456 человек. Макаров подчеркнул, что конкуренция наблюдается очень высокая.

#петербург #единая россия #макаров
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