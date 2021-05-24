Политика Общество Экономика Происшествия Армия Лента новостей

Международную организацию гражданской авиации просят приостановить полеты над Белоруссией

Армия

Международную организацию гражданской авиации просят приостановить полеты над Белоруссией
Global Look Press  / Darius Mataitis via www.imago-im

Европейские страны обратились к Международной организации гражданской авиации (ICAO) с требованием временно приостановить полеты над территорией Белоруссии.

Франция и ее европейские партнеры предпринимают усилия для прекращения полетов над Белоруссией. Кроме того, они требуют запретить доступ белорусской национальной авиакомпании "Белавиа" к аэропортам стран Евросоюза.

"Мы работаем над пакетом мер, которые выходят за рамки санкций против отдельных лиц", — сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Действия европейских стран связаны с инцидентом, который произошел 23 мая, когда пассажирский самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о возможном минировании авиалайнера. Самолет успешно приземлился в столице Белоруссии, однако данные о минировании не подтвердились.

#белоруссия #авиасообщение #ryanair
МИД РФ обвинил США в нарушении договора о стратегических наступательных вооружениях
МИД РФ обвинил США в нарушении договора о стратегических наступательных вооружениях
Министерство иностранных дел РФ обнародовало данные о суммарном количестве стратегических наступательных вооружений в рамках Договора о СНВ, ранее продленного на пять лет.
Армия
15:05 | 24 мая
Турция предложила РФ возобновить перелеты в туристические регионы страны
Турция предложила РФ возобновить перелеты в туристические регионы страны
Турецкая сторона предложила российским коллегам применить особую модель создания условий безопасного туризма, ранее использованную по отношению к Германии.
Общество
15:02 | 24 мая
Глава ВОЗ предупредил об угрозе пандемии нового опасного вируса
Глава ВОЗ предупредил об угрозе пандемии нового опасного вируса
Заявление, что в будущем появится новый смертоносный вирус, сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.
Общество
14:57 | 24 мая