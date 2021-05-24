Международную организацию гражданской авиации просят приостановить полеты над Белоруссией

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Европейские страны обратились к Международной организации гражданской авиации (ICAO) с требованием временно приостановить полеты над территорией Белоруссии.

Франция и ее европейские партнеры предпринимают усилия для прекращения полетов над Белоруссией. Кроме того, они требуют запретить доступ белорусской национальной авиакомпании "Белавиа" к аэропортам стран Евросоюза.

"Мы работаем над пакетом мер, которые выходят за рамки санкций против отдельных лиц", — сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Действия европейских стран связаны с инцидентом, который произошел 23 мая, когда пассажирский самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о возможном минировании авиалайнера. Самолет успешно приземлился в столице Белоруссии, однако данные о минировании не подтвердились.