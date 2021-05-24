Депутат Госдумы РФ Журавлев рассказал об экологии Республики Коми

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Пресс-конференция лидера партии "Родина" Алексея Журавлева прошла в столице Республики Коми — Сыктывкаре. Депутат рассказал об экологии региона и дальнейших планах.

Вместе с политическим деятелем на вопросы ответили российский социолог, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и депутат Госсовета Республики Коми от фракции "Родина" Елена Иванова. Визит Алексея Журавлева вызвал большой интерес среди журналистов, передает ФАН.

"Я объезжаю города и поселки Севера, чтобы узнать проблемы простых людей, чем они живут, что их волнует. Есть проблемы общие и частные, но решать нужно все. И если мы — общественность, депутаты, журналисты — говорим о них, обращаем внимание, они решаются быстрее", — отметил политический деятель.

Лидер фракции затронул вопросы экологии республики. По его словам, индустриальный облик Сыктывкара определяют крупные производственные корпорации, треть из которых имеет общегосударственное значение. Дымящие трубы и трубопроводы по всей территории наносят вред окружающей среде.

"Партия "Родина" уделяет этому вопросу особое внимание. Пора навести порядок!" — добавил политик.

Мнение депутата Госдумы разделяет социолог Максим Шугалей.

"Должна быть строгая ответственность за экологическое состояние, тогда и ситуация, и отношение к экологии будет меняться", — отметил он.

Журавлев также отметил, что все знают об экологических катастрофах, которые происходят на Севере. Устранение последствий —это достаточно сложный и длительный процесс, а ответственность по закону за причиненный природе ущерб ничтожна. По мнению политика, даже власти уделяют благоустройству территорий слишком мало внимания.