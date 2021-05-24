Европейские НКО выразили лояльность педофилу Дмитриеву при помощи премии Сахарова

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Запад присудил осужденному историку Юрию Дмитриеву премию Сахарова в попытке дискредитировать российскую правовую систему и вернуть "исследователя" в повестку.

Награждение Юрия Дмитриева Премией свободы имени Сахарова может быть вызвано стремлением западных НКО вернуть осужденного за педофилию историка в информационную повестку, сообщают "Народные Новости". Таким образом, Запад продолжает попытки политизировать приговор, вынесенный в отношении сотрудника "Мемориала" (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Дмитриев был признан виновным по статьям о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, изготовлении детской порнографии и хранении оружия. Правоохранители нашли на его компьютере обнаженные фотографии падчерицы. В сентябре прошлого года Верховный суд Карелии увеличил срок пребывания историка в колонии до 13 лет.

Премия имени Сахарова была вручена Дмитриеву якобы за раскрытие "преступлений сталинского режима" во время исследования лесного урочища Сандармох. Ранее научные труды осужденного неоднократно подвергались критике. По словам журналиста Олега Лурье, захоронения на Сандармохе до Дмитриева были обнаружены бывшим полицейским Иваном Чухиным.