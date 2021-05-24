Пресс-служба «Единой России» сообщила о начале предварительного голосования

Ксения Барладян /

Предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы в Госдуму РФ стартовало в "Единой России". Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии.

Электронное голосование продлится до 30 мая. Жители отдельных регионов могут очно поддержать предпочитаемых кандидатов. Окончательный список будет утвержден на съезде партии, который состоится 19 июня.

Руководитель федерального оргкомитета предварительного голосования Александр Карелин также указал на рекордное число участников. По его словам, наиболее высокие показатели активности зафиксированы во Владивостоке и Московской области.