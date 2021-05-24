Вассерман отреагировал на опубликованный Россией «черный список» стран

Фото из личного архива Анатолия Вассермана /

Публикация Министерством иностранных дел России списка недружественных стран, в который вошли Соединенные Штаты Америки и Чехия – это правильный, но недостаточный шаг.

Такое мнение высказал в авторской колонке на сайте РЕН.тв известный российский публицист. Телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман.

«Открытым текстом скажу: хорошо, но мало. Что, Украина — дружественное нам государство, что ли? Да наш президент на неделе открытым текстом сказал то, что я говорю уже три десятилетия подряд: старая польская фальшивка «Украина — не Россия» — антирусская»», — напомнил аналитик.

Также, по его словам, на «шаткой антирусской основе» пытаются строить свою государственность и другие осколки бывшего Советского Союза – Литва, Латвия, Эстония, Грузия и иногда Молдавия.

А помимо постсоветского пространства, антироссийского курса придерживаются в коллективной Европе. Так 16 мая Международный комитет Европарламента обнародовал проект основных принципов выстраивания отношений с РФ, в котором Российская Федерация по сути определяется как очевидный враг Европы, в отношении которого необходимо принимать меры противодействия. И в качестве этих мер в проекте указываются «сдерживание агрессивности РФ», «демократия прежде всего», «поддержка демократии в РФ» и «защита демократии во всем мире».

wikipedia.org / European Parliamen / CC BY 2.0

«Авторы доклада открытым текстом объясняют, как осуществлять эти принципы. Для поддержки демократии — не признавать результаты новых выборов Государственной думы. Они будут аж 19 сентября, но уже признаны фальсифицированными — ну не чудо ли?», — рассказывает Вассерман.

И при этом то же самый Европарламент как воды в рот набрал после недавних президентских выборов в США, в ходе которых были зафиксированы миллионы фальсификаций, напоминает эксперт.

Но в России давно привыкли к тому, что те, кто учит ее «любить демократию», сами придерживаются двойных стандартов. И считают лучшим способом защиты демократии объединение с Америкой в общих антироссийских санкциях, а также поддержку группировки Навального и остановку строительства «Северного потока – 2».

«А еще принять в НАТО Молдавию, Украину, Грузию и всесторонне помочь этим младодемократиям. Где фашизма столько, что нарезай да ешь! Нескрываемого! Но для европарламентариев незаметного…», — подчеркивает аналитик.

Все это является откровенно недружественным по отношению к России планом, и Москва давно должна действовать по завету Конфуция – а именно отвечать на добро добром, а на зло – справедливостью, да так отвечать, чтобы мало не казалось, заключил эксперт.