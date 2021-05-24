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Европарламент настаивает на прекращении авиасообщения с Белоруссией

Происшествия
  /   Обновлено: 24 мая 2021 13:57

Европарламент настаивает на прекращении авиасообщения с Белоруссией
pixabay.com  / 

Авиасообщение с Белоруссией необходимо запретить, считает крупная фракция в парламенте Евросоюза. Депутаты подчеркнули, что не должно быть даже полетов над ее территорией.

Основанием для громкого заявления стал недавний инцидент с лайнером авиаперевозчика Ryanair. Самолет, летевший из Греции в Литву, был вынужден совершить посадку в Минске. Поводом стало сообщение о якобы бомбе на борту.

Так совпало, что в салоне был основатель Telegram-канала Nexta. Он считается в Белоруссии экстремистским. В отношении основателя было возбуждено уголовное дело по ряду статей. Силовики сняли его с рейса и задержали. Этот факт возмутил европейских политиков.

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