Поклонники российского «Туриста» в ЦАР требуют дополнительных показов кинофильма

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Федеральное агентство новостей

Дополнительные показы фильма "Турист" пройдут в Центральноафриканской Республике по просьбам местных жителей и продолжатся до 25 мая. Об этом информирует радиостанция RJDH.

Известно, что новые киносеансы состоятся на стадионе, рассчитанном на 20 тысяч человек. Любой желающий сможет бесплатно посетить их впервые или же освежить память повторным просмотром полюбившейся киноленты, передает ФАН.

Создатели художественного произведения рады успеху, который заслужил "Турист" в Центральноафриканской Республике. Они настолько вдохновились первым опытом совместной работы с ЦАР, что заявили о планах на съемку продолжения приключений российского инструктора, приехавшего в африканское государство.

Напомним, премьерный показ фильма "Турист" прошел на главном стадионе Банги 14 мая. Посмотреть кино пришли около 20 тысяч человек, однако на второй день спортивный комплекс на 50 тысяч мест едва не оказался переполнен. Примечательно, что киносеансы должны были закончиться 20 мая, но популярность ленты вынудила организаторов продлить сроки показа.

Стоит отметить, что данный фильм стал первой совместной работы россиян и жителей ЦАР. Также кино впервые снималось на территории Центральноафриканской Республики, что придает ему еще больший национальный колорит.