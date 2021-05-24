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Жену омского депутата обвинили в распространении порно с несовершеннолетними

Россия

Жену Омского депутата обвинили в распространении порно с несовершеннолетними
pexels.com  / Kat Jayne

По версии следствия, 23-летняя жительница Омского района по имени Ольга записывала ролики интимного содержания с участием несовершеннолетних и выкладывала в соцсеть, сообщило издание «НГС55».

В декабре 2020 года девушку подозревали в отношениях с 15-летней школьницей. СК возбудил уголовное дело.

«По инициативе следствия в отношении обвиняемой — матери двух малолетних детей — избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.

В настоящее время для выявления других причастных к преступлению следователями назначен ряд экспертиз.

Инцидент произошел в селе Покровка Омского района. По версии издания «НГС55», 23-летняя девушка является женой неназванного местного депутата.

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