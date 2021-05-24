В Кремле анонсировали серию военных совещаний Путина 25 мая

kremlin.ru / Администрация президента России

Серия совещаний по оборонной тематике с участием президента России Владимира Путина начнется 25 мая. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, текущую неделю глава государства проведет в Сочи, где 25 мая стартует традиционная серия совещаний с руководством Минобороны РФ и военно-промышленного комплекса России.

"Будут также и другие мероприятия в течение недели, о которых мы будем вас информировать", — сказал Песков.

Он также добавил, что совещания по оборонной тематике будут проходить в очном формате.