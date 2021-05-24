Телеведущий Николай Дроздов выступит на форуме «Экосистема» под Череповцом

Федеральное агентство новостей / Мария Владимирова

На базе отдыха Торово вблизи города Череповец в Вологодской области сегодня стартовал Всероссийский молодежный экологический форум «Экосистема». В числе спикеров первого дня — известный телеведущий Николай Дроздов. Прямая трансляция мероприятия доступна по этой ссылке.

«Сегодня в рамках "Прямой связи" речь пойдет о сотрудничестве власти, бизнеса и общества в решении экологических проблем. Участниками обсуждения станут начальник Управления президента РФ по общественным вопросам Сергей Новиков, министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, представители крупного бизнеса, а также известный телеведущий Николай Дроздов», – сообщили организаторы мероприятия.

В ходе первых лекций участникам форума рассказали о лайфхаках, которые помогут привлечь к проектам внимание госсектора – на грантовый конкурс «Росмолодежи» заявки подали порядка 100 соискателей.

Также спикеры поведают об ответственном лесопользовании и потреблении воды, продвижении экоконтента, возможностях туризма и профессиях будущего в сфере экологии.

Для участников форума «Экосистема» организовано вегетарианское питание, а также предусмотрены завтраки, обеды и ужины для сыроедов. Еда подается в одноразовой деревянной посуде и многоразовых бутылках. Отходы собираются раздельно.

Отметим, в последний день форума, 27 мая, желающие смогут изготовить памятные обложки для паспортов из баннеров мероприятия, которые специально переработают в качестве вторсырья.

Организаторами мероприятия выступило Федеральное агентство по делам молодежи совместно с правительством Вологодской области.