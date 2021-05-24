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Посольство уточняет данные о задержании россиянки в Минске

Происшествия

Посольство уточняет данные о задержании россиянки в Минске
wikipedia.org  / Redline / Public Domain

СМИ сообщили о задержании 23 мая в Минске российской гражданки. Диппредставительство назначило после этого проверку.

Представители посольства проверяют информацию о задержании накануне в столице Белоруссии гражданки России. Также они находятся в контакте с местными правоохранителями.

Накануне самолет с основателем Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем вынуждено приземлился в Минске. Он летел из Афин в Вильнюс. Белорусские правоохранители задержали основателя Telegram-канала.

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