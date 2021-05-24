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Лукашенко запретил СМИ освещать несогласованные митинги в режиме реального времени

Политика

Лукашенко запретил СМИ освещать несогласованные митинги в режиме реального времени
president.gov.by  / Пресс-служба президента республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, запрещающий СМИ освещать несанкционированные акции в прямом эфире.

Белорусский лидер утвердил изменения в закон о массовых мероприятиях. Теперь в Белоруссии ужесточились требования к их организации и проведению, сообщает БелТА.

Массовые мероприятия должны будут проводиться только с разрешения местных властей, а уведомительный порядок организации акций исключается. Кроме того, введен запрет, в том числе и для СМИ, на освещение несогласованных митингов в режиме реального времени с целью их популяризации или пропаганды. Согласно изменениям, журналисты при исполнении профессиональных обязанностей не могут выступать организаторами или участниками массовых мероприятий.

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