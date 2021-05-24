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Генпрокуратура Польши после инцидента с самолетом Ryanair возбудила дело

Происшествия
  /   Обновлено: 24 мая 2021 13:01

Генпрокуратура Польши после инцидента с самолетом Ryanair возбудила дело
pixabay.com  / 

Польская генеральная прокуратура начала расследование по статье об "использовании обмана и угрозы для захвата контроля над воздушным судном".

По предварительным данным, лайнер вылетел из афинского аэропорта и направлялся в Вильнюс, но вскоре приземлился в Минске из-за сообщения о минировании. После проверки было сообщено о ложном характере сигнала.

Помимо польского надзорного ведомства, детали инцидента выясняют и сотрудники Следственного комитета Белоруссии, сообщало Федеральное агентство новостей. Они возбудили дело по факту ложного сообщения о минировании самолета.

#польша #прокуратура #самолет
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