Рогозин счел выступление основателя Tesla Илона Маска несодержательным

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

Генеральный директор корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин раскритиковал выступление американского миллиардера и основателя Tesla Илона Маска перед российскими студентами. Об этом сообщило издание «РИА Новости».

«Не думаю, что Маск что-то новое сказал перед студентами. Это был такой “эффект вау”, когда все увидели заморского гостя, очень популярного человека. Говорить о какой-то содержательной беседе сложно», — выразил мнение Рогозин на конференции Startup Village.

Кроме того, глава «Роскосмоса» отметил, что на такие мероприятия следует приглашать и российских представителей. По его мнению, в РФ есть талантливые инженеры и конструкторы, в том числе молодые разработчики, о которых страна должна знать.

Напомним, Маск принял участие по видеосвязи в научном марафоне «Новое знание», который проходил в Москве с 20 по 22 мая.