Лавров напомнил Турции о российской принадлежности Крыма

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Турции необходимо осознать, что поощрение предложений Украины относительно Крыма угрожает целостности России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Москва надеется, что Анкара обратит внимание на причину законной встревоженности властей и с учетом этого внесет изменения в политический курс республики. Правительство России старается предельно четко донести свою позицию до турецких коллег, передают "Аргументы и факты".

Крым вновь стал российским в 2014 году в результате референдума. Подавляющее большинство участников голосования выступили за возвращение полуострова. Москва неоднократно называла вопрос республики закрытым и подчеркивала, что не сомневается в своем суверенитете над ней.