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В России считают шокирующей реакцию Запада на случай с самолетом Ryanair

Политика
  /   Обновлено: 24 мая 2021 12:54

В России считают шокирующей реакцию Запада на случай с самолетом Ryanair
Global Look Press  / Darius Mataitis via www.imago-im

Реакция западных стран на случай с самолетом авиакомпании Ryanair вызывает шок, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Американский сенатор Роберт Менендес предложил запретить полеты над Белоруссией после экстренной посадки Boeing 737-800 в Минске. К заявлению парламентария присоединились его коллеги из ряда европейских стран, включая Германию, Польшу и Чехию.

Захарова опубликовала пост в Facebook, в котором назвала реакцию Запада шокирующей. Она также отметила, что жизнь "цивилизованных демократий" по принципу Quod licet Iovi, non licet bovi ("что дозволено Юпитеру, не дозволено быку") уже не актуальна.

Самолет компании Ryanair 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. При проверке документов пассажир Роман Протасевич, который является фигурантом дела об организации массовых беспорядков, был задержан.

#захарова #самолет #ryanair
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