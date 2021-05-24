Песков не стал комментировать инцидент с задержанным самолетом Ryanair

Global Look Press / Dmitry Golubovich

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию с самолетом авиакомпании Ryanair, который экстренно приземлился в Белоруссии.

Речь идет об экстренной посадки пассажирского самолета авиакомпании Ryanair, на борту которого находился бывший главред Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. Песков заявил, что не будет комментировать эту ситуацию. Он попросил журналистов обратиться за ответами непосредственно к авиакомпании.

"Существуют определенные международные авиационные правила, и именно международные авиационные власти здесь должны давать оценку с точки зрения соответствия или не соответствия этим международным нормам, и я ничего в этой ситуации комментировать не могу", — сказал пресс-секретарь.

В Кремле считают, что на инцидент необходимо посмотреть трезво. Песков выступил против гонки с осуждением или поддержкой кого-либо.