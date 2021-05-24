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Лавров: Путин готов обсудить глобальные проблемы с Байденом

Политика
  /   Обновлено: 24 мая 2021 12:54

Лавров: Путин готов обсудить глобальные проблемы с Байденом
flickr.com  / МИД России

Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Джозеф Байден самостоятельно определят темы, которые обсудят на двустороннем саммите. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Глава государства готов обменяться с американским коллегой мыслями о российско-американских отношениях и глобальных проблемах. Важно, чтобы диалог лидеров строился по принципу взаимного уважения, добавил дипломат в беседе с журналистом газеты "Аргументы и факты".

Встреча Путина и Байдена может состояться уже в ближайшие недели, ранее заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Вместе с этим заместитель главы МИД России Сергей Рябков отметил, что точные даты и время возможного саммита еще не определены.

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